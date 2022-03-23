Москва, 24 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Разговоры Владимира Зеленского о референдуме — стремление затянуть процесс переговоров. Об этом 23 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Это очередной трюк, чтобы затянуть переговоры. И во многом он рассчитан на украинских националистов, которых Зеленский смертельно боится и благодаря которым провёл множество бессонных ночей», — заявил эксперт.

Любой шаг навстречу России (даже совершенно вынужденный) может стоит Владимиру Зеленскому жизни, убеждён политолог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил вынести на референдум условия перемирия с РФ.