София, 23 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Болгария начнет активно закупать зерно для государственного резерва страны не ранее 1 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на болгарского министра сельского хозяйства Ивана Иванова сообщает БНР.

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По словам Иванова, в настоящее время экспертам предстоит уточнить объемы необходимых операций и согласовать выделение соответствующих средств из общенационального бюджета. «Все детали будут окончательно решены на ближайшем заседании правительства», — сказал Иванов.

Напомним, ранее официальная София заявила о готовности выделить более 1,1 млрд левов (около $800 млн) на приобретение пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника.