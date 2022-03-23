Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Американская актриса Милли Бобби Браун сняла свой первый короткометражный фильм. Об этом 23 марта пишет Elle Girl.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Премьера короткого метра о самореализации и самовыражении Милли Бобби Браун состоялась 22 марта 2022 года на YouTube-канале компании Samsung. Актриса не только сняла ролик полностью на смартфон, но и сыграла в нём, написала сценарий и выступила в качестве продюсера. «Я всегда мечтала сесть в режиссёрское кресло, и я благодарна Samsung за то, что они предоставили мне такую возможность», — поделилась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Милли Бобби Браун стала известна благодаря сериалу «Очень странные дела» от сервиса Netflix. Она сыграла в шоу девочку-телепата по имени Одиннадцать.