Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Арктический и антарктический научно-исследовательский институт развивает сотрудничество с компанией МТС. Ведущий российский оператор по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов обеспечил сетью стандарта NB-IoT антарктическую станцию Новолазаревская. Технологии помогут осуществлять дистанционное наблюдение за состоянием морских льдов, повысить эффективность научных исследований и безопасность деятельности станции.

Данные с датчиков и устройств, подключенных к сети NВ-IoT МТС, будут поступать в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Технологии помогут учёным получать данные о температуре льда и снега на разной глубине, движении ледников и откалывании айсбергов, а также отслеживать подтаивания и образование водяных линз.

МТС также участвует в создании оборудования для полярных станций. GNSS-трекеры, установленные на Новолазаревской, сконструированы технологическим партнером, резидентом MTS Startup Hub, компанией Red Bees с помощью NB-IoТ Development Kit от МТС — наборов для разработки прототипов IoT-устройств. Они помогают контролировать целостность взлётно-посадочных полос. Трекеры имеют встроенный акселерометр, измеряют угол наклона и позволяют определять собственные координаты. Это позволяет фиксировать появление трещин и наклон ледяной плиты, а также смещение снега и льда. Вся информация поступает на платформу в автоматическом режиме при любой погоде.

Мультисенсоры, установленные на территории станции, спроектированы специалистами Высшей школы экономики. Датчики помогают контролировать появление в нижних слоях ледяной плиты подтаивания и водяных линз, которые приводят к провалам снега и могут представлять опасность для сотрудников и авиатранспорта.

Контроль климата в жилых помещениях станции осуществляется с помощью собственного решения МТС — датчика «Цельсиум». Прибор позволяет в режиме реального времени контролировать в помещении температуру, относительную влажность и атмосферное давление. На станции Новолазаревская датчики разместили в кают-компании, где одновременно могут находиться до сорока человек, чтобы обеспечить здоровый и комфортный микроклимат, а также в аппаратной — чтобы предотвратить возможные сбои в работе оборудования.

«Работа наших учёных в Антарктике предполагает необходимость непрерывной передачи большого объёма данных. Зачастую суровые климатические условия и удалённость отдельных территорий не позволяют даже приблизиться к местам проведения исследований. Внедрение стандарта сети NВ-IoT расширит возможности мобильного изучения полюсов. Недавно компания МТС обеспечила южный континент сетью 3G на территории Российской антарктической станции Восток. Мы рассчитываем и в дальнейшем развивать технологии передачи данных и распространять этот успешный опыт на другие наши проекты», — прокомментировал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Проекты, которые МТС реализует совместно с исследователями Института, оказывают огромное влияние и на развитие технологий для освоения Антарктики и Арктики, и на научную и бытовую жизнь полярников. Совместные решения позволяют полностью перестроить логистику, следить за экологической обстановкой в режиме онлайн, проводить больше научных исследований. Мы рады, что накопленные нами компетенции помогают полярникам решать нестандартные и амбициозные задачи. Мы планируем расширять сферу применения IoT в Антарктиде: датчики будут контролировать параметры работы термоэлектрических генераторов, климатических установок и другого оборудования», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

Мобильная связь МТС в Антарктиде

В 2020 году МТС развернула первую российскую сеть сотовой связи на Российской антарктической станции Прогресс. В 2021 году МТС обеспечила сотовой связью в стандарте 2G антарктическую станцию Новолазаревская. Сеть покрывает территорию станции, а также оазис Ширмахера, где она расположена, в пределах видимости базовой станции. Также в 2021 году МТС развернула на полярной станции Прогресс сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института. В 2022 году МТС развернула фрагмент сети сотовой связи стандарта 3G на территории Российской антарктической станции Восток, являющейся южным полюсом холода.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.

ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.10.2012 г. №1872-р Арктический и антарктический НИИ назначен государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Антарктике в интересах Российской Федерации.

За 100 лет научной работы специалистами института организовано около 1100 экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1993 году институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации.