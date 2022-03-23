Кисловодск, Ставропольский край, 23 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Кисловодск стал одним из десяти самых популярных мест отдыха, который выбирают жители России на майские праздники. Он вошел в ТОП-10 и предстоящего курортного сезона по версии специалистов российской туристической индустрии. Отдых в Кисловодске назвали бестселлером российского курортного сезона в 2022 году, так считают в мэрии города-курорта.

Кривошеина Мария Кисловодск

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«Российские туроператоры назвали Кисловодск бестселлером грядущего курортного сезона. Это очень меткое определение, весной и летом 2022 года мы ждем небывалый поток туристов и полную загрузку наших здравниц», — заявил мэр города Евгений Моисеев.

От отметил, что, Кисловодск был одним из любимых курортов россиян и в прежние времена, а теперь, когда Россия попала под каток санкций США и ЕС, город-курорт станет одним из флагманов импортозамещения в туристической отрасли.

По словам мэра Кисловодска, курорт не уступает Европе по многим качествам, в том числе по оздоровительной базе и по качеству услуг и является «одним из лучших мировых курортов на сегодняшний день».

Напомним, в 2021 году на курорте отдохнули более 280 тыс. туристов — почти вдвое больше, чем в 2020 году. Отметим, в прошлогодние майские праздники в Кисловодске отдохнуло рекордное количество туристов. Показатели также выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. Высокому турпотоку способствовала программа туристического кешбэка. Загруженность санаториев составляла 100%.

«Ежедневно в санаториях и гостиницах находились не менее 15 тысяч человек. Примерно столько же было и неорганизованных туристов», — сообщала мэрия по итогам майских праздников 2021 года.