Стокгольм, 23 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Инициатива отправки военной помощи Украине рассматривается в Швеции, сообщается 23 марта в заявлении шведского парламента (риксдага). Соответствующее решение риксдаг примет и огласить завтра, 24 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

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Риксдагу предлагается разрешить поставку Украине военной помощи в размере 205 млн крон, или $21,7 млн, в виде пяти тысяч одноразовых противотанковых гранатомётов и оборудования для разминирования.

Инициативу в парламент выдвинул финансовый комитет риксдага. Объясняется она тем, что ВСУ «недостаточно вооружены». С другой стороны, в Швеции указанная техника скоро устареет, так что её было бы очень кстати передать Украине.

Комментируя эту инициативу, шведский министр обороны Петер Хультквист пояснил, что с гранатомётами «очень легко обращаться», они «просты в эксплуатации», не требуют «дополнительной подготовки» со стороны Швеции.