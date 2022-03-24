Москва, 24 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. О развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства в стране корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Богдан Кондратов.

ИА REGNUM Туризм

ИА REGNUM: Богдан, сейчас Россия находится под жесточайшим санкционным давлением, людей волнуют безопасность, здоровье, рабочие места, обеспечение продуктами и лекарствами. В этих условиях — до туризма и гостеприимства ли?

Богдан Кондратов: Как раз сейчас туризм в нашей стране будет развиваться гораздо активнее и в ближайшей перспективе выйдет на совсем иной уровень. У нас есть реальный шанс развить отрасль, предоставляющую клиентам качественные услуги в условиях уменьшения конкуренции со стороны зарубежных операторов и закрытия внешних направлений.

По данным Ростуризма, Россия является лидером по динамике темпов восстановления отрасли после пандемии. В прошлом году поездок по России было уже на 20% больше, чем в «доковидный» 2019 год. Государство также поддерживает развитие туризма, в том числе через программы кешбэка: с 1 марта россияне смогут вернуть до 20% стоимости тура при оплате картой «МИР», а с 1 мая планируется запуск детского туристического кешбэка, чтобы родители могли вернуть до 50% стоимости путевок в детские лагеря. Эти меры позволяют сохранить доступность хорошего отдыха для жителей нашей страны.

Уход с рынка сервисов по бронированию жилья, таких как Booking и Airbnb простимулировал создание аналога — глобальной системы для путешествий «Давай», чей функционал даже шире: в одном месте можно сразу купить билеты, забронировать гостиницу, записаться на экскурсии. Также из преимуществ стоит отметить обнуление НДС для субъектов гостиничной индустрии, что означает создание новых уютных хостелов, отелей, гостевых домов.

Ну, и конечно, сами россияне стали понимать, что не обязательно лететь в другую страну, чтобы искупаться в море или отправиться в поход — в России доступен практически любой вид отдыха, а качество обслуживания и сервис во многих городах не уступают зарубежным. Отдых — одна из базовых потребностей человека, поэтому люди будут стараться обеспечить его для себя, семьи и своих детей.

ИА REGNUM: Изменится ли сама сфера туризма? Какие тренды мы сможем наблюдать в ближайшие годы?

Богдан Кондратов: Изменится подход людей к отдыху. Даже сейчас помимо наиболее популярных направлений, россияне стали чаще выбирать нетипичные туристические направления, избегая крупных коллективных мест размещения. Уже сейчас мы видим, что молодежь предпочитает эко-отели, глэмпинги или традиционные жилища малых народов России люксовым апартаментам сетевых отелей. Это связано с падением доли культурно-познавательного туризма и ростом популярности экотуризма, особенно среди молодежи. Данный тренд влияет на формирование равномерного распределения турпотока и в целом рост продолжительности сезона.

Россиянам нравится исследовать нашу страну, но их все меньше привлекают «пакетные туры». В тренде персонализированные путешествия, где человек является не обычным пассивным наблюдателем, становится частью жизни места, куда он приехал. Какая поездка на Камчатку запомнится человеку больше: когда он жил в корякской семье, ел квашеную рыбу и спускался на сноуборде с вулкана, или когда ночевал в дорогом отеле с группой незнакомых людей, увидел из окна машины три достопримечательности и улетел обратно? И опять же, это огромное поле для развития, ведь та же Камчатка может быть абсолютно разной, и каждый раз ее можно показать туристу в разном свете, стимулируя его снова и снова возвращаться туда за новым опытом. Мы стремимся создавать такие уникальные туры в рамках программы «Больше, чем путешествие» и развивать брендинг территорий с конкурсом «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей».

ИА REGNUM: Для когопроводится конкурс «Мастера гостеприимства»?

Богдан Кондратов: Индустрия гостеприимства нуждается в людях со свежими идеями и желанием развивать внутренний туризм. С помощью этого конкурса мы находим таких людей и совместно с Ростуризмом помогаем воплотить их инициативы в жизнь. Заявки на конкурс могут подать все, кто так или иначе связан со сферой туризма и гостеприимства. За два предыдущих сезона мы получили более 50 тысяч заявок из всех регионов страны, 139 победителей получили гранты на реализацию своих проектов и поддержку со стороны федеральных ведомств и бизнеса. Мы видим интерес к конкурсу и продолжаем ежегодно проводить его. В этом году у нас четыре основных направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». Мы постарались охватить все, что будет актуально в ближайшие годы: заповедный туризм, маркетинг территорий, IT-решения, развитие туризма в Арктике, Москве, Красноярском крае, Челябинской области, а также на Ямале, Северном Кавказе и Сахалине, добровольчество в сфере туризма, медиа-продвижение внутреннего туризма, программы путешествий для людей с ОВЗ и не только. Подробности можно найти на сайте конкурса.

ИА REGNUM: Вы сказали, что почти 50 тысяч людей подали заявки. Что их мотивирует? Что получат победители?

Богдан Кондратов: Победителей конкурса в зависимости от направления ждут гранты на образование, поддержка проекта от партнеров, стажировки и предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества, а также организационная, методологическая и медиа-поддержка их инициатив. В этом сезоне мы не ограничиваемся финансовой поддержкой только на реализацию проекта, победитель может потратить грант на свое образование или, например, на образование своих сотрудников. В прошлом году, экспериментально, мы запустили программу наставничества до полуфиналов. Таким образом, наставник появился у гораздо большего количества конкурсантов. Наставники помогали участникам доработать идеи, что заметно повысило качество проектов. Более того, в этом году Ростуризм планирует с помощью нашего конкурса выявить перспективные кадры, которые будет рекомендовать на ключевые позиции в государственных структурах, а также в частном бизнесе.

ИА REGNUM: Есть альтернатива для тех, кто хочет помочь развивать внутренний туризм, но не хочет или не может участвовать в конкурсе?

Богдан Кондратов: В этом сезоне у нас вместо привычных полуфиналов будут открытые окружные форумы с полезной образовательной программой и мастер-классами. Участие в форумах доступно и бесплатно для всех. В целом, мы не ограничиваемся конкурсом, проводим много мероприятий по России. Например, в прошлых сезонах мы организовали «Школу индустрии гостеприимства» на форуме «Таврида», создали «Школу национального гостеприимства» на базе Мастерской управления «Сенеж», разработали онлайн-тур, приуроченный ко Дню молодежи, провели «Завтрак с Мастерами гостеприимства» на форуме «Россия — страна возможностей», где испекли 5000 блинов и угостили всех участников форума. В этом году мы также запланировали ряд мероприятий, которые, я уверен, станут точками притяжения для многих людей из индустрии гостеприимства.

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