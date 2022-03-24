Москва, 24 марта 2022, 00:48 — REGNUM Майя Санду пытается решить локальную проблему Приднестровья и продемонстрировать лояльность странам Запада. Об этом 23 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«Майя Санду пытается воспользоваться единением Запада против России для решения своей локальной проблемы», — заявил эксперт.
По мнению политолога, она стремится продемонстрировать лояльность Западу и Румынии, показать, что там не зря сделали на неё ставку.
«Надо также поддерживать антироссийскую атмосферу для своих избирателей на фоне шока, которые они испытывают от прибытия сотен тысяч наглых и охамевших украинцев», — заключил Трухачёв.
Напомним, что на фоне проведения ВС РФ спецоперации на территории Украины, президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести войска РФ из Приднестровья.