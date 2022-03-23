Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Канадская исполнительница Аврил Лавинь поблагодарила свою американскую коллегу Тейлор Свифт за похвалу её нового альбома. Об этом 23 марта пишет Billboard.

Аврил Лавин (сс) Julia Stavale

Лавинь заявила, что Свифт «прекрасная» и «потрясающая». На вопрос о вероятной записи совместной песни артистка ответила, что «всё возможно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тейлор Свифт похвалила последний альбом Аврил Лавинь под названием Love Sux. Она отправила коллеге букет цветов и добавила к нему открытку, в которой написала, что является её поклонницей.

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