Вашингтон, 23 марта 2022, 21:58 — REGNUM Канадская исполнительница Аврил Лавинь поблагодарила свою американскую коллегу Тейлор Свифт за похвалу её нового альбома. Об этом 23 марта пишет Billboard.
Лавинь заявила, что Свифт «прекрасная» и «потрясающая». На вопрос о вероятной записи совместной песни артистка ответила, что «всё возможно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тейлор Свифт похвалила последний альбом Аврил Лавинь под названием Love Sux. Она отправила коллеге букет цветов и добавила к нему открытку, в которой написала, что является её поклонницей.
Читайте ранее в этом сюжете: В самолёт Майли Сайрус ударила молния