Вашингтон, 23 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Американские хип-хоп-исполнители DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) и YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) представили видео на сингл Bestie, вошедший в их совместную пластинку. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале DaBaby 23 марта.

Скриншот YouTube DaBaby

По сюжету клипа, в особняк DaBaby проникают неизвестные девушки и устраивают шумную вечеринку с алкоголем. Одной из уникальных деталей видео стала смесь основного видеоряда с нарезкой роликов из TikTok.

Напомним, что 4 марта 2022 года DaBaby и YoungBoy Never Broke Again опубликовали совместный альбом под названием Better Than You. Релиз включил в себя 12 различных композиций.