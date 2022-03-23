Вологда, 23 марта, 2022, 21:03 — ИА Регнум. На Вологодчине учредили госнаграду — почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области». Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, соответствующий законопроект был принят сегодня, 23 марта.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Волонтер

«В последние годы, особенно в период пандемии, добровольческое движение приобрело особое значение. Волонтеры оказывают помощь пожилым, одиноким гражданам, участвуют в сборе и доставке продуктов, предметов первой необходимости, помогают искать пропавших», — отметил вклад добровольцев в жизнь региона замгубернатора Эдуард Зайнак.

Сейчас на Вологодчине действует свыше 300 волонтерских отрядов. В их рядах насчитывается порядка 60 тысяч добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёрское движение в России «повзрослело» за время пандемии.