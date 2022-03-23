Белгород, 23 марта 2022, 21:03 — REGNUM Двое жителей Белгородской области пострадали от взрыва снаряда, выпущенного с территории Украины.
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Как сообщил главврач региональной станции скорой помощи Алексей Жиров, вызов медикам поступил в 15:25 — у одного мужчины травма средней степени тяжести, его доставили в больницу № 2 Белгорода. После этого за помощью обратился ещё один мужчина с жалобами на боли в плече, в госпитализации он не нуждался.
На месте ЧП побывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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