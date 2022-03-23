Два человека пострадали от взрыва снаряда с территории Украины — медики
Белгород, 23 марта, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Двое жителей Белгородской области пострадали от взрыва снаряда, выпущенного с территории Украины.
Дарья Драй ИА REGNUM
Палата реанимации
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Как сообщил главврач региональной станции скорой помощи Алексей Жиров, вызов медикам поступил в 15:25 — у одного мужчины травма средней степени тяжести, его доставили в больницу № 2 Белгорода. После этого за помощью обратился ещё один мужчина с жалобами на боли в плече, в госпитализации он не нуждался.
«К нам поступил пациент из Журавлёвки с множественными осколочными ранениями, повреждающими внутренние органы. Ему проведена операция. Состояние его стабилизировано. Он находится в отделении реанимации. Пока он будет в реанимации до полной стабилизации состояния. Будем надеяться, что всё пройдет хорошо», — цитирует главврача горбольницы № 2 Романа Проценко«Белпресса».
На месте ЧП побывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.