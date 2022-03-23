Вашингтон, 23 марта 2022, 22:04 — REGNUM Американская актриса Аманда Байнс была освобождена из-под опеки матери. Соответствующую информацию опубликовал портал CBN News 23 марта.
По словам адвоката актрисы, её родители полностью согласны с недавним решением суда о прекращении многолетнего опекунства. Теперь Байнс будет иметь абсолютный контроль над своей жизнью.
Напомним, что опека над Амандой Байнс была назначена судом в 2013 году. Поводом для подобных мер стал инцидент с поджогом актрисой чужого гаража.
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