Мурманск, , 20:51 — REGNUM Реализация проекта «Новый Мурманск», предполагающего создание уникальной городской территории, позволит увеличить турпоток в столицу Кольского Заполярья. Об этом на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Мурманск Nikolay Belyaev

«Это проект-драйвер как с точки зрения экономики, так и с точки зрения притяжения для жителей и туристов. Мы подписали соглашение с Минвостокразвития, проработали мастер-план с КБ «Стрелка», получили инфраструктурный кредит и отрабатываем на федеральном уровне его включение в программу комплексного развития территорий. В следующем году планируем начать уже само строительство», — рассказал Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, концепция проекта «Новый Мурманск» заключается в комплексной реновации промышленной территории Мурманского судоремонтного завода Морского флота в уникальное городское пространство, а также включает создание на его месте международного культурно-делового центра. Ожидается, что к 2035 году реализация проекта даст прирост валового регионального продукта может составить более 13 млрд рублей.