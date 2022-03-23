Москва, , 20:47 — REGNUM За прошедший день сбиты девять беспилотников украинских нацистов, авиаудары нанесены по 86 военным объектам Украины, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Штурмовики Су-25 наносят авиаудар Василий Иванов © ИА REGNUM

Украинские БПЛА были сбиты средствами ПВО в районе Киева, Изюма, Харькова, Сум и Чернигова.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил официальный представитель военного ведомства.

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