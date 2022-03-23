Подгорица, 23 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Черногории сообщило, что в стране находятся около семи тысяч граждан Украины. Две тысячи имеют временный и постоянный вид на жительство, а остальные пять тысяч прибыли в страну после 24 февраля 2022 года, сообщает RTCG.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

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Больше всего беженцев с Украины прибыли по земле через Сербию — около 3500 человек, 1500 человек приехали Через Хорватию, тысяча граждан Украины прибыла по воздуху в аэропорт Подгорицы.

В соседней Хорватии насчитывается уже более 8500 беженцев с Украины. Обе страны предоставляют приехавшим временное убежище.