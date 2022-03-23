Белгородский район, Белгородская область, , 20:46 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 марта выехал в приграничное село Журавлёвка, чтобы оценить масштаб разрушений от снаряда, выпущенного с территории Украины. Видеоролик он опубликовал вечером в телеграм-канале.

Кирпич Alan Levine

По словам главы региона, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, они находятся в одной из больниц Белгорода. Губернатор встретился с жителями и главой администрации Журавлевского сельского поселения Анжеликой Самойловой.

«Встретился с главой, с которой уже встречались 26-го, когда была первая сложная ситуация. Она держит постоянно контроль. Несмотря на всю сложность — ответственная, спокойная и очень качественно выполнила свою функцию как руководитель», — поблагодарил главу села губернатор.

24 марта в село приедет заместитель губернатора Владимир Базаров. Власти обещают восстановить разрушенные дома в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в приграничном селе поручил тщательно расследовать глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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