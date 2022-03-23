Москва, , 20:43 — REGNUM Национальная лекарственная безопасность является для государства важнейшим приоритетом, как и продовольственная, считает депутат Госдумы Евгений Нифантьев («Единая Россия») по принятому во вторник, 22 марта, закону об обращении лекарств в условиях санкций.

Лекарства ИА REGNUM

«Законопроекты, принятые Госдумой в этом году в части регулирования обращения лекарственных средств, были направлены в том числе на упрощение регистрации новых препаратов, — рассказал депутат.

«Для ускорения попадания на рынок недавно зарегистрированных иностранных лекарств до конца этого года будет возможность осуществлять их ввоз в оригинальной упаковке. Тем самым современным иностранным производителям лекарственных препаратов будет предоставлена возможность попасть на наш рынок. Разумеется, при соблюдении всех необходимых требований по качеству и безопасности лекарственных препаратов», — отметил он.

«Это касается в том числе производителей из Индии и Китая — основных поставщиков субстанций. Чем больше появится предложений на рынке, тем ниже будут цены. Таким образом мы получаем эффективный инструмент для сдерживания цен, который не позволит западным производителям препаратов «выкручивать руки», — подчеркнул парламентарий.

«Кроме того, новое законодательство обязывает производителей и импортеров лекарственных средств уведомлять об остановке своей деятельности в нашей стране как минимум за полгода. Эта мера дает временной люфт, чтобы осознанно и взвешенно подойти к поиску новых поставщиков, которые могут занять освободившиеся ниши. Но при этом не стоит забывать, что в интересах национальной безопасности развивать собственное производство, чем мы и будем заниматься в ближайшие годы. Сегодня доля лекарственных препаратов отечественного производства, реализуемых в аптеках, в количестве упаковок составляет более 60% и это далеко не предел», — завершил свой комментарий Евгений Нифантьев.

Читайте ранее на эту тему: Госдума определила особенности импорта лекарств и медпомощь в санкции; Госдума минимизирует риски влияния санкций на лекарства