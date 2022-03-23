Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Покойный американский рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) станет обладателем собственного скина в Fortnite. Об этом пишет 23 марта HipHopDX.

Juice WRLD Скриншот YouTube

По словам представителя музыканта, в настоящее время ведётся разработка специального облика и уже в скором времени он будет добавлен в саму видеоигру. Также ожидается, что в Fortnite будут добавлены эксклюзивные треки артиста.

Ранее продюсер Juice WRLD заявил, что новый посмертный альбом рэпера может быть отменён. Причиной возможной отмены релиза является регулярная публикация злоумышленниками неизданного материала артиста в открытый доступ.

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