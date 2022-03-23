Москва, , 20:37 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 18 марта ускорилась до 14,53% в годовом выражении с 12,54% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 12 по 18 марта замедлился до 1,93% с 2,09% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 7,67%.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, чтопотребительские цены растут «под влиянием повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, а также продолжения переноса в цены произошедшего ослабления рубля».

При этом указывается, что, несмотря на продолжающееся замедление, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары, цены на которые выросли на 2,58% после роста на 3,16% и 4,52% в предыдущие две недели.

Продовольственные товары за неделю подорожали в среднем на 2,01%. При этом темпы роста цен ускорились по широкому кругу товаров, за исключением плодоовощной продукции, рост цен на которую замедлился до 3,83% с 4,76% неделей ранее.

В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен снизились до 1,02% с 2,37% неделей ранее при замедлении удорожания услуг зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услуг, а также околонулевого роста цен на услуги гостиниц.

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