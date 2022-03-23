Москва, 23 марта, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Наступающая группировка войск Донецкой Народной Республики ведёт бои за освобождение посёлков Новобахмутовка и Каменка, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По данным военных ДНР, в этом районе им противостоит 25-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка», — рассказал Конашенков.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную операцию по денацификации Украины.