Челябинск, 23 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В Челябинске два гражданина отданы под суд за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, они разработали схему нелегального извлечения дохода от обналичивания денег через подконтрольные банковские расчётные счета, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Всего их доход составил почти 8,75 млн рублей.

Обвиняемым грозит до четырёх лет колонии. Уголовное дело будет рассматривать Калининский райсуд Челябинска.