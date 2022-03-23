Ставрополь, , 20:36 — REGNUM Курорты Ставропольского края в 2021 году были весьма востребованным направлением у российских туристов. Турпоток на Кавминводы, в частности, составил более 1,3 млн человек. Это почти вдвое больше, чем годом ранее — в пандемийный 2020 год.

Скульптура орла — символ Кавминвод Никита Устинов © ИА REGNUM

«Курорты Ставрополья приняли в этот период более 1,3 миллиона отдыхающих. Это примерно вдвое больше, чем в 2020-м. И уже довольно близко к показателям «доковидного» 2019 года», — такие данные привел в январе 2021 года губернатор края Владимир Владимиров. При этом стоит отметить, что до пандемии коронавируса, в 2019 году, на Ставропольских курортах отдохнули более 1,6 млн человек. Прежде всего туристов на Ставрополье интересует бальнеологичесчкое направление — это лечебные курорты городов Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В крае открыты свыше 130 санаториев, гостиниц, водолечебниц и других курортных учреждений.

По мнению властей региона, большую роль в увеличении интереса туристов к Ставрополью, сыграла программа туристического кешбэка. В 2022 году в ней планируют принять участие более 100 курортных организаций края. С продолжением программы можно рассчитывать на стабильный рост числа гостей. Кроме того, пандемийные ограничения отразились на отказе многих российских граждан от отдыха за рубежом и выборе для путешествий отечественных курортов.

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