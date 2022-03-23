Саранск, 23 марта 2022, 20:35 — REGNUM В мордовской Рузаевке планируется реализовать проект строительства завода сухих и влажных кормов для домашних животных — кошек и собак. Вопросы реализации новых инвестпроектов обсуждались на встрече главы республики Артема Здунова с главным управляющим партнером по городскому развитию ВЭБ. РФ Ириной Макиевой.
Годовой объем производства кормов на будущем предприятии после выхода на полную мощность может достичь 100 тыс. тонн каждого вида корма. Группа компаний «Талина» намерена инвестировать в проект около 10 млрд рублей. В случае его реализации в республике появится около 600 новых рабочих мест.
ИА REGNUM напоминает, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал планы республики по строительству второй очереди завода по производство телекоммуникационного оптического волокна — АО «Оптиковолоконные Системы».
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