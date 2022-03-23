Саранск, , 20:35 — REGNUM В мордовской Рузаевке планируется реализовать проект строительства завода сухих и влажных кормов для домашних животных — кошек и собак. Вопросы реализации новых инвестпроектов обсуждались на встрече главы республики Артема Здунова с главным управляющим партнером по городскому развитию ВЭБ. РФ Ириной Макиевой.

Корм для животных Https://pixabay.com

Годовой объем производства кормов на будущем предприятии после выхода на полную мощность может достичь 100 тыс. тонн каждого вида корма. Группа компаний «Талина» намерена инвестировать в проект около 10 млрд рублей. В случае его реализации в республике появится около 600 новых рабочих мест.

ИА REGNUM напоминает, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал планы республики по строительству второй очереди завода по производство телекоммуникационного оптического волокна — АО «Оптиковолоконные Системы».

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