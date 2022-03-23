Три мусороперерабатывающих комплекса начнут строить в Архангельской области
Архангельск, 23 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В 2022 году в Архангельской области начнется строительство трех мусороперерабатывающих комплекса. Об этом на сессии областного собрания депутатов сообщи губернатор региона Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.
Комплексы будут расположены на юге региона вблизи городов Няндома и Коряжма, а также на границе Холмогорского и Приморского районов для агломерации Архангельск — Северодвинск — Новодвинск.
На создание проектно-сметной документации по трем комплексам из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Их строительство и создание необходимой инфраструктуры будет вестись за счет средств федерального бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, мусорные полигоны Ленобласти через два года исчерпают свои ресурсы.