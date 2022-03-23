Архангельск, 23 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В 2022 году в Архангельской области начнется строительство трех мусороперерабатывающих комплекса. Об этом на сессии областного собрания депутатов сообщи губернатор региона Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Завод по переработке мусора

«Во втором полугодии этого года мы планируем начать строительство трех современных, учитывающих самые последние технологические решения мусороперерабатывающих комплексов по обращению с ТКО и двух полигонов», — сказал он.

Комплексы будут расположены на юге региона вблизи городов Няндома и Коряжма, а также на границе Холмогорского и Приморского районов для агломерации Архангельск — Северодвинск — Новодвинск.

На создание проектно-сметной документации по трем комплексам из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Их строительство и создание необходимой инфраструктуры будет вестись за счет средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, мусорные полигоны Ленобласти через два года исчерпают свои ресурсы.