Плевен, Болгария, 23 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Полиция города Плевен на севере Болгарии задержала местную жительницу, подозреваемую в попытке присвоения крупной суммы за якобы размещенных в ее доме беженцев с Украины. Об этом 23 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

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По предварительно информации, женщина разместила на одном из волонтерских сайтов свои координаты с призывом оказать ей государственную и личную помощь.

Согласно болгарскому законодательству, за каждого переселенца с Украины резидент Болгарии может получить ежедневно до 40 левов ($22,5), в то время как гуманитарные организации выплачивают вдвое большую сумму. При этом указанная болгарка использовала для подтверждения своих слов фото из интернета.

Детали полицейской операции не разглашаются. Если вина задержанной гражданки будет доказана в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы.