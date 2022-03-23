Тирасполь, 24 марта, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Противоречия между Молдавией и Приднестровьем на фоне спецоперации ВС РФ нивелируются. Об этом 23 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

(сс) Harold Дом правительства Молдавии

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«В другие времена Кишинев, наверное, был бы рад тотальному транспортно-логистическому контролю над Тирасполем, но в настоящее время молдавская сторона не меньше Приднестровья заинтересована в сохранении стабильности и безопасности», — заявил эксперт.

Сейчас очень отчётливо можно видеть солидарные усилия Молдавии и Приднестровья по недопущению втягивания нашего региона в военный конфликт на Украине, отметил Шорников.

«На этом фоне прошлые трения во многом нивелируются» — заключил политолог.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины был взорван железнодорожный мост у села Кучурган, соединяющий Приднестровье с Украиной.