Улан-Батор, , 20:28 — REGNUM В парламент Монголии внесен законопроект предусматривающий дополнительное налогообложении сладких напитков. Законопроект разработан 11 депутатами-женщинами.

Банки с газировкой

«Исследования показывают, что диабет и ожирение вызывают все большую озабоченность в Монголии. Например, ожирение у детей в возрасте 7−11 лет увеличилось в семь раз за последние семь лет. ВОЗ рекомендует всем странам ограничить употребление сладких напитков, в противном случае увеличиваются расходы области здравоохранения», — заявила депутат Салдангийн Одонтуяа.

Парламентарий отметила, что по результатам опросов 68% населения потребляют сахар из напитков и подчеркнула, что законопроект направлен на защиту здоровье монгольских граждан и уменьшение расходов области здравоохранения.

По данным Министерства здравоохранения, в Монголии 58% 6-летних детей имеют избыточный вес, а 6% страдают ожирением. Избыточный вес и ожирение среди детей во многом связаны с потреблением сладких напитков, считают депутаты.

В законопроекте указано, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. До этого производители должны сделать технологические изменения.