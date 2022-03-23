София, 23 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В ходе испытания объектов на одной из крупнейших гидроэлектростанций Болгарии — «Чайра» на юго-западе страны произошла авария. Об этом 23 марта сообщает софийская газета «Факты».

Наталья Диева ИА REGNUM Блочный щит управления ГРЭС

По предварительным данным, инцидент произошел в ходе испытания новых объектов структуры, которые планировалось ввести в эксплуатацию к 1 апреля нынешнего года. Жертв и разрушений нет.

Напомним ГРЭС «Чайра» имеет четыре энергоблока. Их общая мощность составляет более 860 мегаватт. При этом ее два блока находятся в плановом ремонте, а третий вышел из строя в августе 2021 года.