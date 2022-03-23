Астрахань, , 20:25 — REGNUM С конца марта из Астрахани в Москву будут выполняться шесть рейсов в день. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Самолет confused_me

Сейчас из Астрахани выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Казань, Нижний Новгород. С 27 марта ежедневно в Москву будут вылетать шесть рейсов.

Дважды в день будет летать авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». Рейсы авиакомпаний «Победа» и «Сибирь» будут совершаться ежедневно. Продажи билетов уже открыты, приобрести их можно на официальных сайтах авиаперевозчиков.

«В связи со сложной ситуацией с парком воздушных судов авиакомпаний в России глубина продаж билетов будет корректироваться, в приоритете — сохранение всех заявленных частот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируются к открытию новые направления из Астрахани — Баку и Ереван. Полное восстановление программы полетов перевозчиков возможно при сокращении бесполетной зоны над Каспийским морем и снятии введенных временных ограничений на полеты на юге и центральной части России.