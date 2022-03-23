Саранск, , 20:23 — REGNUM В Мордовии разрабатываются туристические маршруты в районы республики для самостоятельного посещения, а также маршруты выходного дня. Вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания, организованного отделом по развитию туризма министерства экономики, торговли и предпринимательства региона с представителями муниципальных образований, сообщает официальный туристско-информационный портал республики.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Маршруты готовятся с целью формирования туристической привлекательности районов Мордовии и продвижения локальных туристических маршрутов не только для жителей Саранска, но и соседних с республикой областей.

В ближайшее время маршруты будут представлены районами Мордовии, а ТИЦ (туристско-информационный центр) республики будет оказывать необходимое информационное, консультационное и организационное содействие.

ИА REGNUM напоминает, Мордовия одной из первых в России подписала соглашение с корпорацией «Туризм.РФ». Летом прошлого года в республике началась работа по созданию кластера «Саранск — Темников — Санаксарь» — это маршрут, посвященный легендарному адмиралу Фёдору Ушакову. Он станет частью Нижегородского паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».