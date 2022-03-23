Бухарест, , 20:20 — REGNUM Почти половина жителей Румынии не доверяет ни одному политическому деятелю страны. Об этом со ссылкой на результате опроса общественного мнения сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Политик Цитата из к/ф «Вся королевская рать». Реж. Роберт Россен. 1949. США

Согласно официальной информации, исследование проводилось с 1 по 22 марта текущего года одной из крупнейших румынских социологических служб — Avangarde. Было опрошено более пяти тысяч человек, представляющих различные слои населения Румынии.

В итоге предложение назвать самого популярного политического деятеля страны проигнорировали 51% опрошенных, еще 41% заявили, что «не испытывают симпатии к политиканам в целом».

При этом положительные отзывы о деятельности премьер-министра Румынии Николае Чукэ дали восемь процентов граждан. Свои предпочтения действующему румынскому президенту Клаусу Йоханнису отдали два процента респондентов.

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