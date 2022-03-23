Бишкек, , 20:16 — REGNUM Национальный банк Киргизии намерен поэтапно ужесточить требования к минимальному размеру уставного и собственного капитала для всех местных банков и филиалов иностранных банковских организаций.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Финансовый регулятор планирует потребовать от руководства банков увеличить этот параметр до 1 млрд сомов (1,08 млрд рублей по текущему курсу). При этом для системно значимых банков размер требований будет выше указанной суммы.

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В Нацбанке подготовку к принятию этой меры объясняют высокой волатильностью курсов валют и желанием повысить устойчивость местной банковской системы к внешним шокам.

«Важна своевременная оценка будущих потребностей банков в капитале с учетом подверженности их деятельности рискам, в частности кредитному риску в текущей ситуации», — подчеркнули в НБКР.

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