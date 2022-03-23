Брюссель, , 20:10 — REGNUM Варианты размещения натовских сил на восточном фланге рассматривают сейчас в альянсе, заявила 23 марта в ходе онлайн-мероприятия Атлантического совета американский постпред при НАТО Джулианн Смит.

Саммит НАТО Nato.int

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Речь идёт о размещении сил НАТО как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Возможны также непрерывные ротации на восточном фланге.

Смит «Да, изучаются все варианты действий, абсолютно».

Хотя это станет нарушением договорённости между Россией и НАТО, Смит заявила, будто бы ответственность лежит на российском руководстве, поскольку Москва якобы нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО.

Напомним, согласно Основополагающему акту о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора (основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности), НАТО не размещает ядерного оружия на территории новых членов и не будет строить места его хранения.

НАТО в этом акте подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путём дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.

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