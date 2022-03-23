Саранск, , 20:06 — REGNUM Мордовия закупила системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей, больных сахарным диабетом первого типа. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале, добавив, что о поставке такого оборудования просили родители юных пациентов.

Глюкометры Пресс-служба главы Мордовии

Всего в республике 256 детей, у которых диагностирован сахарный диабет первого типа. Аппараты позволят в реальном времени отслеживать уровень сахара в крови, не прибегая к проколу пальца.

В настоящее время приборы распределяются по медицинским учреждениям республики, они будут доступны жителям региона по месте прикрепления. В Детской республиканской клинической больнице родителей научат пользоваться данным оборудованием.

ИА REGNUM напоминает, российские учёные работают над умным браслетом с функцией измерения уровня глюкозы в крови. Новое устройство предназначено для людей с сахарным диабетом и другими заболеваниями, при которых требуется регулярный контроль уровня глюкозы в крови. Для этого браслет будет оснащаться неинвазивным сенсором, который сможет измерять концентрацию глюкозы не менее 12 раз в час.