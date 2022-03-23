Челябинск, , 20:03 — REGNUM В Челябинской области недостаток некоторых лекарств в некоторых аптечных сетях вызван в основном выросшим ситуативным спросом, а не сокращением объёмов поставок. Об этом на совещании с главами территорий заявил губернатор Алексей Текслер.

Лекарство

Socialnewsdaily.com

По его словам, Областному аптечному складу поставлена задача нарастить объёмы запасов лекарств. «Чтобы мы были уверены, что лекарства у нас по аптечной сети будут», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане пожаловались на нехватку ряда лекарственных препаратов. Также были жалобы на перебои в магазинах с сахарным песком и некоторыми другими товарами.