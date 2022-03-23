Черновцы, Украина, 23 марта 2022, 20:08 — REGNUM Именную звезду Ани Лорак (Каролина Куек) убрали с Театральной площади в городе Черновцы (Украина). Об этом 23 марта пишет Solenka.info.
По данным портала, данное решение приняла мэрия города. Напомним, что Черновцы является малой родиной Ани Лорак.
Ранее Ани Лорак попала в список нежелательных артистов на Украине. Сама певица никак не комментировала эту ситуацию.
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