Черновцы, Украина, , 20:08 — REGNUM Именную звезду Ани Лорак (Каролина Куек) убрали с Театральной площади в городе Черновцы (Украина). Об этом 23 марта пишет Solenka.info.

Ани Лорак Daniel Kruczynski

По данным портала, данное решение приняла мэрия города. Напомним, что Черновцы является малой родиной Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак попала в список нежелательных артистов на Украине. Сама певица никак не комментировала эту ситуацию.

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