Москва, , 19:59 — REGNUM Курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил укрепляться на торгах в среду, 23 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро © ИА REGNUM

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 97,74 рубля, что на 5 рублей 81 копейку ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро опустился на 6 рублей 49 копеек и составил 108,01 рубля.