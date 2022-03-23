Апшеронский район, Краснодарский край, 23 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Около 50 тысяч человек остались без воды в Апшеронском районе Краснодарского края 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщение о порыве подземного водопровода диаметром 500 мм. в районе водозабора Серебрячка — Нефтегорск поступило от оперативного дежурного ЕДДС МО Апшеронский район.

Без водоснабжения остались шесть населённых пунктов, в зоне отключения — 50 тысяч человек, более 18,5 тысячи жилых домов и 42 соцучреждения.

Устранить аварию обещают до 20:00 23 марта.