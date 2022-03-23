Нижний Новгород, , 19:54 — REGNUM В 2021 году жители Нижнего Новгорода перевели мошенникам около 130 млн рублей. Об этом заявил начальник местного управления МВД Андрей Басов на заседании городской думы сегодня, 23 марта.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

По его словам, за минувший год в столице Приволжья полицейские зарегистрировали 3 650 фактов мошенничества.

При этом глава УМВД отметил, что большинство из них, а именно свыше 3 000 случаев, были совершено дистанционным способом — мошенники активно использовали мобильные телефоны и интернет для того, чтобы убедить нижегородцев отдать им свои накопления.