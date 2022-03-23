Нижний Новгород, 23 марта 2022, 19:54 — REGNUM В 2021 году жители Нижнего Новгорода перевели мошенникам около 130 млн рублей. Об этом заявил начальник местного управления МВД Андрей Басов на заседании городской думы сегодня, 23 марта.
По его словам, за минувший год в столице Приволжья полицейские зарегистрировали 3 650 фактов мошенничества.
При этом глава УМВД отметил, что большинство из них, а именно свыше 3 000 случаев, были совершено дистанционным способом — мошенники активно использовали мобильные телефоны и интернет для того, чтобы убедить нижегородцев отдать им свои накопления.