Москва, , 19:51 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде марта снизилась до 19,81%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

В первой декаде марта, согласно данным регулятора, показатель находился на уровне 20,51%.

Уточняется, что средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.