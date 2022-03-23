Нью-Йорк, США, 23 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Nas (Насир бин Олу Дара Джонс) и A$AP Rocky (Раким Майерс) поделились клипом на совместную песню Wave Gods. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Nas 23 марта.

Скриншот YouTube Nas

Центральной темой видеоработы стала жизнь в бедных районах мегаполисов, тесно пересекающаяся с хип-хоп культурой. Съёмки видео проходили в Нью-Йорке (США).

Напомним, что 24 декабря 2021 года Nas опубликовал новый альбом под названием Magic. Одной из композиций на пластинке стала совместная работа с A$AP Rocky.