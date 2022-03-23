Москва, , 20:09 — REGNUM Аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу оригинальный экземпляр сценария фильма Андрея Тарковского «Солярис». Информация об этом появилась на сайте «Литфонда» 23 марта.

«Солярис» по версии Андрея Тарковского Цитата из к/ф «Солярис». реж Андрей Тарковский. 1972. СССР

На страницах сценария остались рукописные правки режиссёра. Начальная стоимость лота составляет 4,5 млн рублей.

Ранее «Мосфильм» предложил повторно показать фильмы Андрея Тарковского и Карена Шахназарова в российских кинотеатров. Инициатива связана с отказом крупнейших западных киностудий от проката их фильмов на территории РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мосфильм» предложил повторно показать фильмы Тарковского и Шахназарова