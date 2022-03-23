Москва, 23 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу оригинальный экземпляр сценария фильма Андрея Тарковского «Солярис». Информация об этом появилась на сайте «Литфонда» 23 марта.

Цитата из к/ф «Солярис». реж Андрей Тарковский. 1972. СССР «Солярис» по версии Андрея Тарковского

На страницах сценария остались рукописные правки режиссёра. Начальная стоимость лота составляет 4,5 млн рублей.

Ранее «Мосфильм» предложил повторно показать фильмы Андрея Тарковского и Карена Шахназарова в российских кинотеатров. Инициатива связана с отказом крупнейших западных киностудий от проката их фильмов на территории РФ.