Нижний Новгород, , 19:47 — REGNUM В марте 2022 уровень безработицы в Нижегородской области составил 0,4%. Эти показатели соответствуют уровню 2019 года. Об этом 23 марта сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, «в банке вакансий зарегистрировано 58,5 тысячи свободных позиций. Больше всего дефицит кадров в регионе наблюдается в промышленной сфере».

»В феврале 2022 года «значительного всплеска» нижегородцев, которые обратились в службу занятости, не произошло. С начала 2022 года численность безработных снижается. Всего в марте 2022 года, по официальной статистике, в регионе численность нетрудоустроенных граждан составила 7,5 тысячи человек, что соответствует уровню безработицы в 0,4%.

Данный показатель в целом соответствует аналогичным показателям допандемийного стабильного 2019 года: примерно семь тысяч безработных при уровне безработицы 0,4%. На протяжении всего 2021 года численность безработных и уровень безработицы только снижались. Эта тенденция сохраняется и в первом квартале 2022 года», — цитирует ответ управления портал NN.ru.