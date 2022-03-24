Москва, , 00:13 — REGNUM Германия потеряла Россию как партнёра после начала поставок оружия на Украину. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

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«Реалии сейчас таковы, что Германия после начала поставок оружия на Украину, потеряла Россию как своего верного партнера по переговорам. В принципе, уже после слов Олафа Шольца о «смешном» геноциде на Донбассе было до предела сужено поле переговорного взаимодействия двух наших стран, а поставки оружия вообще послужили в качестве контрольного выстрела в голову», — заявил эксперт.

В целом вопрос лидерства Германии в Евросоюзе теперь сложный, и это будет зависеть от того, как будут вести себя Франция и Польша, отметил политолог.

Напомним, что Олаф Шольц заявил о необходимости прямых переговоров между президентами Украины и России.