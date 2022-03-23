Киев, , 20:08 — REGNUM Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о сотрудничестве с российской коллегой Ольгой Бузовой. Об этом 23 марта пишет Starhit.

Потап и Настя Okras

Потап заявил, что «по ошибке» записал с Бузовой песню. «Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу», — говорит он. Потапенко также добавил, что отказывается от всех российских наград, а также премий и песен.

Ранее Потап вступился за певца Макса Барских в конфликте с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). Потапенко обратился к Юнусову и пригрозил ему: «Знай, когда мы встретимся, а я думаю ты-то точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие как я. Так что жди, а мы увидимся».

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