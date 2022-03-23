Липецк, 23 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Липецкой области производитель автошин «Йокохама», завод которого расположен в ОЭЗ «Липецк», приостановил работу из-за логистических сложностей с доставкой зарубежных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Руководство предприятия заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе.

Администрация региона предложила заводу помощь с адаптацией к новым условиям логистики и содействие по линиям Минпромторга и Минтранса, чтобы ускорить процесс доставки материалов.