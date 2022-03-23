Бишкек, , 19:42 — REGNUM Сотрудники государственных телеканалов «Пирамида» и «Пятого канала» пожаловались президенту Киргизии Садыру Жапарову и премьер-министру Акылбеку Жапарову на то, что вот уже три месяца им не платят зарплату.

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Они опубликовали в соцсетях открытое обращение к главе государства и председателю правительства с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и посодействовать в получении причитающихся им гонораров.

Работники гостелевидения поблагодарили президента Киргизии за то, что тот во время экономического кризиса дал указание продавать растительное масло по льготной цене.

«К сожалению, мы не можем купить растительное масло и другие продукты, потому что не получаем заработную плату с Нового года. Из-за бюрократических препятствий наши семьи голодают», — подчеркивается в обращении к главе государства.